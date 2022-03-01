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«Да вы прокляли всю Россию!»: Алана Мамаева пригрозила недругам заявлениями после серии угроз

Ранее модель заявила, что полностью одобряет политику президента России Владимира Путина.

«Да вы прокляли всю Россию!»: Алана Мамаева пригрозила недругам заявлениями после серии угроз
Алана Мамаева. Фото: Globallookpress.com

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана в сторис Instagram заявила, что будет писать заявления в полицию после серии угроз в свой адрес. Ранее она открыто поддержала политику президента России Владимира Путина на Украине.

«Как же вы достали своими проклятиями и оскорблениями. Так не живите в России. Да вы прокляли всю Россию. Вы только настроили людей против себя. Помощи просите у своего клоуна-президента», — заявила она тем, кто ее откровенно оскорбил.

«У Паши классная новая жена. Не такая ****, как ты. Ходи и оглядывайся. Тебя найдут. Прячь машины», — раздались новые оскорбления и угрозы.

«Ну что, погнали писать заявы».

Алана Мамаева

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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