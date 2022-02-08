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«Вопреки ее воле»: какое имущество Павла Мамаева на 478 млн рублей требует поделить его экс-жена

Алана Мамаева узнала, что во время брака футболист скупал квартиры, дома и коммерческие помещения.

«Вопреки ее воле»: какое имущество Павла Мамаева на 478 млн рублей требует поделить его экс-жена
Павел и Алана Мамаевы. Фото: Instagram.com/mamaev_pavel1

В истории Аланы и Павла Мамаевых, судя по всему, еще рано ставить точку. И хотя пара уже успела развестись, а футболист — снова отправиться в ЗАГС, совместное прошлое никак не отпустит экс-супругов.

Алана часто упоминает Павла в соцсетях, в том числе относительно алиментов. То он кольцо купил новой возлюбленной за 10 миллионов рублей, то живет на широкую ногу, а на содержание дочки присылает копейки.

Но, как известно, одними словами делу не поможешь. А вот если действовать, то результат не заставит себя ждать. Взвесив все за и против, Мамаева решила подать иск к бывшему мужу, чтобы получить с него круглую сумму.

Она выяснила, что в браке мужчина скрывал от нее свои заработки и вот теперь требует восстановить справедливость.

Иск уже принят в Пресненском суде Москвы. И если Алане удастся доказать свою правоту, то футболист лишится очень внушительной части своего имущества. Пока все эти объекты оформлены на родителей Павла — маму и папу. Отец умер летом 2021 года.

Алана же настаивает, что своего согласия на дорогостоящие покупки не давала, а значит, имеет полное право вернуть часть потраченных средств.

Алана Мамаева
Алана Мамаева. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы Аланы, рассказал Teleprogramma.pro, что именно будет требовать его доверительница от бывшего мужа. Список имущества включает несколько позиций:

  • Квартира на Цветном бульваре в 117 кв. м – 111 миллионов 435 тысяч рублей – оформлена на мать;
  • Два машиноместа на Цветном бульваре – по 11 миллионов 858 рублей – оформлены на мать;
  • Нежилое помещение на Никольской улице в 128 кв. м – 185 миллионов 725 рублей – оформлено на отца;
  • Квартира в Хамовниках – 91 миллион рублей – оформлена на отца;
  • Три дома по Киевскому шоссе, стоимостью по 18 млн рублей – оформлены на отца;
  • Lexus LX 570 – 7 млн рублей – собственник — отец.

Сумма спорного имущества составляет 478 876 миллионов рублей, половину требует Алана — то есть 239 438 млн рублей.

Алана Мамаева
Алана Мамаева. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Теперь женщина просит обязать бывшего мужа вернуть ей половину потраченных средств или передать часть указанного имущества.

«Спорные денежные средства в размере 478 876 миллионов рублей, являющиеся общим имуществом супругов, были израсходованы ответчиком (Павлом Мамаевым. — Прим. ред.) вопреки ее воле, не в интересах семьи, поскольку перечислены в счет оплаты имущества, оформленного в собственность родителей ответчика», — говорится в иске.

Павел Мамаев и Надежда Санько
Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото: instagram.com/nadihope/

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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Алана МамаеваНадежда СанькоПавел Мамаев