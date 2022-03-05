«Ты не имеешь никакого отношения к ней!»: Алана Мамаева набросилась на новую жену Павла

Между футболистом Павлом Мамаевым и его бывшей женой Аланой до сих пор сериал «Санта-Барбара». Молодые люди развелись со скандалом и теперь не могут договориться о разделе имущества и никак не поделят детей.

На этот раз Алану раздражает тот факт, что нынешняя супруга спортсмена Надежда Санько намерена общаться с ее дочкой от Павла Алисой. Более того, Надежда заявила, что сделает ребенку подарок на день рождения.

Алана не верит, что Надежда с теплотой относится к ее детям.

«Фу, какое лицемерие! — заявила 34-летняя Алана. — Благодаря тебе эта прекрасная девочка не общается со своим отцом! И ты не имеешь никакого отношения к ней!».

Напомним, союз Мамаевых распался в прошлом году. Алана в очередной раз уличила Павла в измене, однако в начале бракоразводного процесса уверяла: никаких споров из-за раздела имущества и алиментов не будет. Все изменилось, когда футболист отказался от пасынка, а также закрутил роман с подругой жены.

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