«На удивление удачный образ»: Бузова появилась на работе в юбке-плиссе самого модного цвета и блузе-жатке

Ольга Бузова поддержала тренд на барвинковый оттенок, который в этом году Институт цвета Pantone назвал самым главным.

Звезда отметилась на работе в юбке-плиссе данного актуального тона, выбрав длину мидакси. Ее знаменитость скомплектовала с белоснежной блузой-жаткой.

«На удивление удачный весенний образ от Ольги. Классические сочетания вещей, фактур и аксессуаров. Без писков моды, но стильно. Перед нами нежная женщина. Об этом говорит и одежда, и макияж, и прическа, и босоножки. Очень простые, с тонким ремешком. Но все так к месту, так вкусно. Достойный образ без излишеств», — прокомментировал лук Ольги Бузовой специально для Teleprogramma.pro модный эксперт Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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