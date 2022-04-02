«Мою бабушку бросила семья»: Ольга Бузова раскрыла тайну родственников

Исполнительница Ольга Бузова призналась, что ее бабушка выросла в детском доме. А сама знаменитость раньше работала обслуживающим персоналом.

Такие откровения Бузова озвучила после истории участника второго сезона шоу «Талант» на канале «Пятница!». Ольга прониклась рассказом Вячеслава Киселева, который родился в одном городе с артисткой и выпустился из детского дома.

Парень рассказал, что ему приходилось работать уборщиком.

«Я тоже работала уборщицей, подметала улицы и мыла клинику мамы. Я этого совершенно не стыжусь», – призналась Ольга.

На этом откровения Бузовой не закончились и Ольга рассказала о своем кумире – бабушке.

«Моя бабушка выросла в детдоме. Ее бросила семья, отец родной. Для меня она кумир, я ее фанатка. Я светлее и благороднее женщины не встречала!» — заключила Бузова.

Также Ольга увидела среди участников того, кто мог бы стать ее новым кавалером.

«Правда страшно. Это должен быть такой контроль! Такими качествами должен обладать мой будущий муж», – отметила Бузова, глядя на участника с газонокосилкой.

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