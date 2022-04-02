Спрятала живот: Бузова в короткой юбке с поясом-кушаком появилась на одной кухне с Глюкозой

Ольга Бузова уже давно стала медийной личностью. Она не пропускает громких мероприятий. Артистка посещает премии и фестивали. Также она продолжает сниматься в новых передачах.
Примечательно, что телеведущая лишь месяц назад вернулась из Африки. Она не скрывает, что едва успевала там отдыхать. А вот потом звезда посетила хоккейный матч и навестила своих родителей.
Пока Ольга переживает только из-за своей фигуры. Она призналась, что поправилась и теперь должна сбросить около пяти килограммов. Телеведущая порой прибегает к хитростям, чтобы скрыть выпирающий живот.
На этот раз в студии шоу «Бузова на кухне» она предстала в мини-юбке и майке в тон. Лук дополнил пояс-кушак. Она встретилась с Глюкозой и ее дочкой Лидией, которая тоже поет.
Примечательно, что артистка восхитилась тем, как выглядит Глюкоза. Она также осталась в восторге от ее дочки, которая в свои 14 лет умеет готовить.
«А ты такая загорелая! Это в Африке?» — спросила певица.
Оказалось, что ее тож звали стать участницей шоу, но она боится насекомых, поэтому отказалась от участия. Они приготовили вместе сырный крем-суп. Поклонники снова заметили, что Бузова маскирует изъяны фигуры. «Пояс так и бросается в глаза», «Просто красотка», «Оля, ну наряд странный», «Рядом с Глюкозой ты не тростинка», — прокомментировали пост подписчики.
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