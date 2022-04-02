Спрятала живот: Бузова в короткой юбке с поясом-кушаком появилась на одной кухне с Глюкозой

Телеведущая для съемок выбрала наряд, который помог ей скрыть недостатки фигуры. При этом Глюкоза восхитились тем, как она выглядит.

Ольга Бузова уже давно стала медийной личностью. Она не пропускает громких мероприятий. Артистка посещает премии и фестивали. Также она продолжает сниматься в новых передачах.

Примечательно, что телеведущая лишь месяц назад вернулась из Африки. Она не скрывает, что едва успевала там отдыхать. А вот потом звезда посетила хоккейный матч и навестила своих родителей.

Пока Ольга переживает только из-за своей фигуры. Она призналась, что поправилась и теперь должна сбросить около пяти килограммов. Телеведущая порой прибегает к хитростям, чтобы скрыть выпирающий живот.

На этот раз в студии шоу «Бузова на кухне» она предстала в мини-юбке и майке в тон. Лук дополнил пояс-кушак. Она встретилась с Глюкозой и ее дочкой Лидией, которая тоже поет.

Примечательно, что артистка восхитилась тем, как выглядит Глюкоза. Она также осталась в восторге от ее дочки, которая в свои 14 лет умеет готовить.

«А ты такая загорелая! Это в Африке?» — спросила певица.

Оказалось, что ее тож звали стать участницей шоу, но она боится насекомых, поэтому отказалась от участия. Они приготовили вместе сырный крем-суп. Поклонники снова заметили, что Бузова маскирует изъяны фигуры. «Пояс так и бросается в глаза», «Просто красотка», «Оля, ну наряд странный», «Рядом с Глюкозой ты не тростинка», — прокомментировали пост подписчики.

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