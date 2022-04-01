Тренд на стежку: Брухунова вышла на променад в ботинках за 130 тысяч и пальто – хите сезона

Татьяна Брухунова отметилась на прогулке по Москве в модном аутфите, включив в него трендовое пальто со стежкой прямого кроя и ботинки на низком каблуке бренда Chanel тоже со стегаными элементами.

Как написал WMJ.ru, в бутиках такая обувь может стоить около 130 тысяч рублей.

Отметим, что в качестве акцентного аксессуара жена Евгения Петросяна выбрала сумку-шопер небесного оттенка из экомеха.

Такие модели сейчас очень актуальны, говорил ранее стилист Александр Рогов. Сезон приветствует милые экземпляры, которые «хочется обнять».

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