Писк сезона: Брухунова после советов Хромченко предстала в театре в трендовых туфлях из меха

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова появилась в Губернском театре в меховых туфлях, которые стали писком этого сезона.
О моде на них ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».
Ведущая замечала, что они могут прибавить пару размеров, поэтому лучше их носить дамам с миниатюрной ножкой.
Хромченко считает, что есть компромиссный вариант — туфельки с коротким эко-мехом и на каблучках.
Стоит отметить, что Татьяна Брухунова не обошла стороной и другое модное направление — сумку-седло, красный аксессуар был выбран в качестве акцента на фоне нюдового гардероба светской львицы.
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