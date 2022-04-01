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Писк сезона: Брухунова после советов Хромченко предстала в театре в трендовых туфлях из меха

Они могут прибавить пару размеров, но на миниатюрных ножках смотрятся гармонично.

Писк сезона: Брухунова после советов Хромченко предстала в театре в трендовых туфлях из меха
Татьяна Брухунова. Фото: t.me/mamashaVagashi

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова появилась в Губернском театре в меховых туфлях, которые стали писком этого сезона.

Татьяна Брухунова. Фото: t.me/mamashaVagashi

О моде на них ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Ведущая замечала, что они могут прибавить пару размеров, поэтому лучше их носить дамам с миниатюрной ножкой.

Хромченко считает, что есть компромиссный вариант — туфельки с коротким эко-мехом и на каблучках.

Стоит отметить, что Татьяна Брухунова не обошла стороной и другое модное направление — сумку-седло, красный аксессуар был выбран в качестве акцента на фоне нюдового гардероба светской львицы.

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