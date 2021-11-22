Идеально с шубкой и пуховиком: как выглядит трендовая сумка, которую посоветовал Рогов для зимы

Мода на экомех стала проявляться и в аксессуарах.

Александр Рогов на проекте СТС «Рогов в деле» подобрал для героини проекта модную сумочку, которая отлично впишется в аутфиты с зимней одеждой.

Сумочка отвечала последним трендам на экомех и была выполнена именно из этого пушистого материала. Нотку роскоши в нее привносила ручка из крупной золотистой цепи. Такие сумочки великолепно сочетаются с шубками, теплыми панамами и пуховиками.

Впрочем, уверен Рогов, и просто с блузкой, брючками и босоножками они смотрятся стильно.

Ранее Рогов рассказывал, что сейчас вошли в моду сумки, которые «хочется обнять». Они не просто сделаны из меха, но могут еще быть расшиты мягкими игрушками.

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