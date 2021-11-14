«Почти чемодан!»: Боярская поддержала тренд на объемные сумки, купив экземпляр из экомеха

Елизавета Боярская не отказала себе в удовольствии побаловать себя актуальным аксессуаром. Как рассказывал стилист Александр Рогов, в это сезоне в тренде крупные вместительные сумки, будто дорожные.

Боярская попросила подругу привезти ей такой экземпляр из Испании, выбрав прямоугольный вариант из экомеха, который по-прежнему очень популярен. Ручки у аксессуара были выполнены с элементами цепей.

«Почти чемодан!» — восхитилась Елизавета.

Отметим, что в этом сезоне появился и другой тренд – носить сразу две сумки. Его уже поддержали Ольга Бузова и Алла Пугачева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.