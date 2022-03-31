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Жилетка трещит: 50-летняя Кудрявцева щегольнула в брючном костюме актуального цвета на публике

Телеведущая поделилась кадрами с работы. Она похвасталась своим новым образом, но он оказался не самым удачным.

Жилетка трещит: 50-летняя Кудрявцева щегольнула в брючном костюме актуального цвета на публике
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что любит свою профессию. Примечательно, что каждый раз Лера предстает на публике в новых нарядах.

Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Не так давно Лера делилась кадрами с прогулки с подросшей дочкой Марией. Она также успела покататься на коньках с мужем Игорем Макаровым.

Но 31 марта Кудрявцева приехала на работу. Она решила похвастаться новым образом. В гримерке телеведущая покрасовалась в брючном костюме-тройке актуального цвета кляйна.

Она предпочла сделала выпрямленные локоны и макияж с акцентом на глаза. Лера готовилась к выходу в студию. Это не первый костюм, который она продемонстрировала весной на работе. Звезда выбирает яркие цвета.

Но на этот раз 50-летняя Кудрявцева не скрыла изъяны фигуры. Когда она позировала для фото, жилетка была в обтяжку. Телеведущая ранее признавалась, что использует фильтры, так как возрастные изменения во внешности и ее не обошли стороной.

Поклонники в свою очередь отметили, что Лера прекрасно выглядит. «Какая вы яркая», «Шикарный наряд», «Как вам идут сочные цвета», «Ой, а я не замечала, что есть животик», «Ну просто красотка», «Выглядите стильно», «Лучше, чем розовый», — прокомментировали пост подписчики.

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

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