Жилетка трещит: 50-летняя Кудрявцева щегольнула в брючном костюме актуального цвета на публике

Телеведущая поделилась кадрами с работы. Она похвасталась своим новым образом, но он оказался не самым удачным.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что любит свою профессию. Примечательно, что каждый раз Лера предстает на публике в новых нарядах.

Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Не так давно Лера делилась кадрами с прогулки с подросшей дочкой Марией. Она также успела покататься на коньках с мужем Игорем Макаровым.

Но 31 марта Кудрявцева приехала на работу. Она решила похвастаться новым образом. В гримерке телеведущая покрасовалась в брючном костюме-тройке актуального цвета кляйна.

Она предпочла сделала выпрямленные локоны и макияж с акцентом на глаза. Лера готовилась к выходу в студию. Это не первый костюм, который она продемонстрировала весной на работе. Звезда выбирает яркие цвета.

Но на этот раз 50-летняя Кудрявцева не скрыла изъяны фигуры. Когда она позировала для фото, жилетка была в обтяжку. Телеведущая ранее признавалась, что использует фильтры, так как возрастные изменения во внешности и ее не обошли стороной.

Поклонники в свою очередь отметили, что Лера прекрасно выглядит. «Какая вы яркая», «Шикарный наряд», «Как вам идут сочные цвета», «Ой, а я не замечала, что есть животик», «Ну просто красотка», «Выглядите стильно», «Лучше, чем розовый», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!