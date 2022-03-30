«Звезда недели»: Кудрявцева показала, как забирает трехлетнюю дочку из элитного садика

Телеведущая после работы приехала за Марией Макаровой. Она с радостью обнаружила, что дочка отличилась.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что ей нравится ее профессия. Блондинка ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Она регулярно общается со знаменитостями.

Но также Лера успевает уделять внимание семье. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария, которой три года.

Зачастую Кудрявцева придумывает развлечения для наследницы. Она катает ее на санках, водит в театр. Но на минувших выходных телеведущая покаталась с мужем на коньках.

Они увиделись с Евгением Плющенко и Яной Рудковской. А вот 30 марта блондинка после работы приехала за дочкой в элитный садик в гимназии имени Евгения Примакова. Стоимость обучения в ней даже для дошкольников составляет 800 тысяч рублей в год.

Лера показала шкафчики для одежды, а на двери оказалось фото маленькой Марии, которое было сделано, когда ей вручали грамоту. Девочка хорошо себя проявила, выучила английские слова и говорила на них на уроке, за что ее отметили в садике на специальной доске.

«Пришла за Машулей в садик. Моя висит. Звезда недели! Моя птичка», — восхитилась телеведущая.

К слову, у дочки Кудрявцевой уже появилась своя армия поклонников. Подписчики часто просят звезду, чтобы она поделилась видео с крохой.

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