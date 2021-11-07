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В люксовом отеле Парижа: Бузова облачилась в платье по фигуре кляйновского синего цвета и модные сапоги

Звезда решила во время локдауна отметиться во Франции.

В люксовом отеле Парижа: Бузова облачилась в платье по фигуре кляйновского синего цвета и модные сапоги
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова решила не терять время в период ограничений из-за коронавируса и отмены концертов и улетела в отпуск во Францию.

Звезда сняла номер в пятизвездочном отеле люкс-уровня с видом на Эйфелеву башню. Певица запечатлелась в его холле для личного блога.

Она примерила короткое силуэтное платье модного кляйновского синего цвета. Эвелина Хромченко считает, что этот тон идет женщинам всех возрастов. И, после того, как потеряет свою горячую актуальность, он все равно будет востребован. Поэтому этот оттенок – хорошая инвестиция средств.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Бузова также поддержала тренд на ботфорты, которые Хромченко называла в числе самых актуальных обувных фасонов сезона.

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