Все на льду: Кудрявцева с Макаровым в одинаковых нарядах пришли на каток к Плющенко с Рудковской

Телеведущую свой выходной провела с возлюбленным в Академии фигурного катания. Хоккеист устроил дружественным матч с олимпийским чемпионом по фигурному катанию.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она работает на ТВ большую часть жизни. Недавно Лера взяла интервью у мам таких звезд, как Нюша, Наталья Водянова и Сергей Лазарев.

Сама она о личной жизни рассказывает редко. блондинка счастлива в браке с Игорем Макаровым. Хоккеисту она подарила дочку Марию, которой уже три года. Малышка радует родителей, так как уже разговаривает и даже учит английский язык.

Обычно Кудрявцева много времени проводит на работе. Но на этот раз она провела свой выходной с родными. Обычно супруги редко выходят в свет.

Но 26 марта они приехали в Академию фигурного катания и увиделись с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его женой Яной Рудковской, которая является музыкальным продюсером. Лера оделась с мужем в одинаковые спортивные наряды серого цвета с неоновым принтом.

«Под цвет клюшек», — обрадовался Макаров.

Пока мужчины играли в хоккей, Кудрявцева засняла Рудковскую в черном платье и без макияжа. Светская львица была увлечена перепиской, поэтому не заметила, что ее запечатлели. А их мужья в это время устроили дружественный матч.

Поклонники восхитились тем, как телеведущая выглядит в свои 50 лет. Многие также отметили, что у них получилось своеобразное свидание. «Какие классные», «Обожаю парные наряды», «Мне кажется, костюмы купила Лера, ее стиль», «Как классно, когда такие друзья есть», — прокомментировали пост подписчики.

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