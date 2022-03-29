«Всех ждем!»: Юлия Проскурякова анонсировала свое появление на публике в Москве

Жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова озвучила день, в который выйдет на сцену в спектакле.

Супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова стремится к самореализации.

Ей явно недостаточно быть просто женой именитого человека. Юлия Проскурякова мечтает о славе актрисы. Она снимается в сериалах и играет в театре.

В телеграм-канале Юлия Проскурякова объявила, когда в следующий раз поклонники смогут увидеть ее на сцене.

«Здравствуйте! Теперь я в театре «Курс», и 25 апреля у нас премьера спектакля «Утиная охота». Очень скоро скину всю информацию о времени и площадке. Всех ждем на премьеру!» — написала Юлия Проскурякова.

При этом неизвестно, находится ли она сейчас в Москве или по примеру некоторых селебрити решила покинуть столицу на фоне событий, происходящих в мире.

больше по теме Покинувшая Россию Ксения Собчак озвучила дату своего появления в Москве Светская львица Ксения Собчак анонсировала свое выступление на форуме в столице.

Напомним, из России за последнее время уехали Алла Пугачева и Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Ксения Собчак, Рената Литвинова и другие знаменитости.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.