«Мне тебя очень не хватает»: Юлия Проскурякова скорбит о кончине близкого человека

Год назад жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова потеряла бабушку по маме.

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась скорбной публикацией с подписчиками микроблога.

Она разместила снимок со своей бабушкой по линии мамы, почтив память близкой родственницы, которой не стало ровно год назад.

«Мне тебя очень не хватает. Моя любимая бабушка Шура… Год без тебя, без наших разговоров, без твоих теплых, мягких рук, без твоей улыбки. Звоню тебе иногда, знаю, что никто трубку не возьмет, и все равно звоню. Помню всегда. И люблю», — написала Юлия Проскурякова в микроблоге.

Напомним, накануне, 21 февраля, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отмечали радостную дату. Исполнилось шестнадцать лет с того дня, как они решили быть всегда вместе.

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