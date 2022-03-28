Уилла Смита осудили, а Крис Рок молодец? Стриженова пришла в ужас от позиции «Оскара»

Российские знаменитости высказываются по поводу поступка Уилла Смита на церемонии «Оскара». Актер влепил пощечину Крису Року, который прошелся некорректной шуткой по поводу аллопеции его жены Джады Пинкетт-Смит.

Сергей Безруков расценил его поступок, как мужской и сказал: «Браво!» Яна Рудковская также считает, что иногда стоит отстаивать честь женщины таким способом.

Екатерина Стриженова тоже высказалась в своем телеграме. Ее удивила реакция киноакадемии, которая тут же осудила Уилла Смита, но ни слова не сказала про Криса Рока, который выставил на посмешище человека с заболеванием.

«Артист вступился за честь жены, что по-моему абсолютно естественно. Киноакадемия тут же заявила, что осуждает любую форму насилия. Получается, что в новых реалиях в адрес любых меньшинств плохо даже взглянуть нельзя (потом будешь каяться всю оставшуюся жизнь), а в адрес обыкновенной женщины (ни трансгендера, ни лесбиянки) можно все?

Откровенно болезненную бездарную шутку комика Криса Рока пока не осудил никто, а это ведь медицинский диагноз! Выпадение волос еще никого не красило, и мы не знаем, сколько слез пролила Джада Смит, глядя в зеркало на свою лысую голову… Счастье, что рядом есть мужчина, который не даст тебя в обиду, невзирая на смокинг и трансляцию на весь мир!» — написала Екатерина Стриженова.

Отметим, что удар Уилла Смита также прокомментировал боец ММА Магомед Исмаилов, который уверен, что в нем не было постановки. Это была настоящая пощечина и истинные эмоции, уверен спортсмен.

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