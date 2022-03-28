«Жму руку. Браво!»: Сергей Безруков поддержал Уилла Смита, отстоявшего честь своей лысеющей жены

Американский актер не побоялся дать на «Оскаре» пощечину комику, который оскорбил Джаду Пинкетт-Смит.

Пока неизвестно, как обернется Уиллу Смиту его поведение на церемонии «Оскара», во время которой актер влепил пощечину Крису Року. Но среди российских звезд уже нашлись те, кто его поддержал в публичном мордобое.

«Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!» — процитировал Сергея Безрукова «СтарХит» со ссылкой на личный блог артиста.

Продюсер Яна Рудковская тоже одобрила поступок оскароносца. «Смит — красавчик! Настоящий мужик!» — написала жена Евгения Плющенко в своем телеграме.

Напомним, жена Уилла Смита страдает выпадением волос. Во время церемонии «Оскара» Крис Рок отпустил неудачную шутку по поводу ее прически. Исполнитель главной роли в фильме «Я — легенда» вышел на сцену и дал пощечину комику, сказав, чтобы тот не смел трогать его жену.

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