Модные футболки от звездного стилиста
Видео
Как выбрать модные джинсы сезона весна-лето 2022
Видео

«Жму руку. Браво!»: Сергей Безруков поддержал Уилла Смита, отстоявшего честь своей лысеющей жены

Американский актер не побоялся дать на «Оскаре» пощечину комику, который оскорбил Джаду Пинкетт-Смит.

«Жму руку. Браво!»: Сергей Безруков поддержал Уилла Смита, отстоявшего честь своей лысеющей жены
Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Пока неизвестно, как обернется Уиллу Смиту  его поведение на церемонии «Оскара», во время которой актер влепил пощечину Крису Року. Но среди российских звезд уже нашлись те, кто его поддержал в публичном мордобое.

Уилл Смит.
Уилл Смит. Фото: Global Look Press

«Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!» — процитировал Сергея Безрукова «СтарХит» со ссылкой на личный блог артиста.

Продюсер Яна Рудковская тоже одобрила поступок оскароносца. «Смит — красавчик! Настоящий мужик!» — написала жена Евгения Плющенко в своем телеграме.

Напомним, жена Уилла Смита страдает выпадением волос. Во время церемонии «Оскара» Крис Рок отпустил неудачную шутку по поводу ее прически. Исполнитель главной роли в фильме «Я — легенда» вышел на сцену и дал пощечину комику, сказав, чтобы тот не смел трогать его жену.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

новости goоgleСергей БезруковУилл Смит