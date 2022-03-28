Уилл Смит во время трансляции «Оскара» ударил ведущего, вступившись за свою жену

27 марта в Лос-Анджелесе прошла знаменитая кинопремия «Оскар». Звезды Голливуда, как всегда, блистали на красной ковровой дорожке и подшучивали друг над другом со сцены. Но одна из шуток закончилась скандалом.

В какой-то момент трансляции на сцену вышел комик Крис Рок, чтобы объявить победителя среди документальных фильмов. Решив поговорить с гостями вечера, он обратил свое внимание на актрису Джаду Пинкетт-Смит, которая пришла со своим мужем Уиллом Смитом, номинированным на лучшую мужскую роль.

Рок отпустил шуточку о 50-летней актрисе с намеком на ее лысину (женщина страдает от выпадения волос). Но супруг звезды не стал этого терпеть. Он тут же вышел на сцену и ударил комика, после чего вернулся на свое место в зале.

Организаторы трансляции церемонии даже на время отключили звук — на случай, если Смит скажет что-нибудь грубое в микрофон.

«Держи имя моей жены подальше от своего грязного рта!» — потребовал Уилл.

Получивший удар Крис заявил со сцены, что просто пошутил, на что знаменитый актер повторил свое требование.

Дальше «Оскар» пошел по плану, а в конце церемонии Уилл Смит получил свою первую статуэтку. Добавим, что это был не первый раз, когда Крис Рок попытался задеть Джаду Пинкетт-Смит.

На «Оскаре» 2016-го он уже подтрунивал над актрисой, которая в тот год решила байкотировать премию. Похоже, конфликт двух звезд начался еще тогда. В любом случае герой боевиков ясно дал понять, что не будет улыбаться на камеру, когда кто-то насмехается над его женой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.