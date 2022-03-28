«А если бы на «Муз-ТВ» Ревва вмазал Моргенштерну?»: Рудковская – о скандале на премии «Оскар»

Как отметила продюсер, Уилл Смит проявил себя в данной ситуации как настоящий красавчик.

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» заявила, что скандал на премии «Оскар» запомнится всем зрителям надолго. Раньше морды еще никто и никому не бил.

«Я вот подумала, если бы на прошлогодней премии «Муз-ТВ» Саша Ревва вмазал Моргенштерну за его выходку? Побежал бы Алишер в полицию? А Крис Рок? В любим случае Смит — красавчик! Настоящий мужик! И, кстати, помните, что «победителей не судят»! Так что Криса уже итак захейтили за его «шутку» во всем мире. Долго уже, видимо, никуда не позовут. Ждем его публичных извинений Джейде Смит?» Яна Рудковская

Напомним, что на «Оскаре» Крис Рок неудачно пошутил по поводу прически жены Уилла Смита. При этом жена актера страдает серьезной болезнью. Она ранее рассказывала, почему у нее выпадают волосы.

Добавим, что рэпер Моргенштерн в свое время сорвал премию «Муз-ТВ». Он выбежал на сцену и стал кричать, чтобы организаторы «подавились своей тарелкой». На сцене одним из ведущих был как раз шоумен Александр Ревва.

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