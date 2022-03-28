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Лучшей актрисой на премии «Оскар» 2022 года признана Джессика Честейн

Это ее первая статуэтка после двух номинаций.

Лучшей актрисой на премии «Оскар» 2022 года признана Джессика Честейн
Джессика Честейн. Фото: Global Look Press

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе были названы победители кинопремии «Оскар» 2022 года.

Особое внимание привлекла категория «Лучшая актриса». За золотую статуэтку в этой номинации боролись Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («Быть Рикардо»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Кристен Стюарт («Спенсер») и Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»). Победила последняя.

Для 45-летней актрисы это первый «Оскар». Ранее она номинировалась на эту премию дважды. Напомним, фильм «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает историю взлета и заката карьеры американской телевизионной евангелистки Тэмми Фэй Бэйккер. Мужа главной героини в картине сыграл Эндрю Гарфилд.

Добавим, что лучшей актрисой второго плана признали Ариану ДеБос («Вестсайдская история»).

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