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Названы победители премии «Оскар» 2022 года

«Дюна» забрала шесть статуэток.

Названы победители премии «Оскар» 2022 года
«Оскары» отправились на полки тех, кого Американская киноакадемия признала лучшими. Фото: Global Look Press

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла главная кинопремия года — американский «Оскар». И вот ее результаты.

Самую главную статуэтку — «Лучший фильм» — получила картина о взрослении «CODA: Ребенок глухих родителей». Ей же досталась награда за лучший адаптированный сценарий. Это первая отмеченная наградой лента, которая сразу вышла и в кино, и на стриминговом сервисе.

Вместе с ней за победу боролись «Не смотрите наверх», «Вестсайдская история», «Король Ричард», «Белфаст», «Дюна», «Сядь за руль моей машины», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров» и «Власть пса».

Лучшим режиссером названа Джейн Кэмпион, снявшая «Власть пса».

Лучшим актером стал Уилл Смит («Король Ричард»). Лучшим актером второго плана признали глухонемого артиста Троя Коцура («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Лучшей актрисой на 94-й церемонии названа Джессика ЧестейнГлаза Тэмми Фэй»). Статуэтку за второй план забрала Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).

«Дюна» Дени Вильнева получила целую серию наград: за звук, монтаж, музыку, визуальные эффекты, за работу художника-постановщика и оператора. За лучшие макияж и прически вполне ожидаемо была отмечена картина «Глаза Тэмми Фэй». Приз за костюмы забрали «Круэлла» и ее дизайнер Дженни Беван. Награда «Лучший оригинальный сценарий» досталась Кеннету Брана за его «Белфаст». Лучшим анимационным фильмом признан диснеевский «Энканто». Лучшим документальным — «Лето соула». Награду за лучшую песню забрали Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл — за свою композицию к очередной ленте бондианы «Не время умирать».

Среди иностранных картин победила японская драма «Сядь за руль моей машины». Единственный представитель России на премии — мультфильм «БоксБалет» — статуэтку в своей номинации не получил.

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