Второй раз за 10 лет: Кейт Миддлтон предстала в мини-шортах, подчеркнув стройные ноги

Жена принца Уильяма показала очень неожиданный модный образ на Багамах. Она приняла участие в регате под проливным дождем.

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи. Она счастлива в браке с принцем Уильямом. Члены королевской семьи проводят много времени на деловых встречах и светских раутах.

После отъезда принца Гарри и его жены Меган Маркл, они вновь стали парой, на которое обращено все внимание британцев. А вот в марте супруги отправились в тур по Центральной Америке. Они повторили маршрут, по которому впервые ездила в тур королева Елизавета II.

Несколько дней принц Уильям с женой провел в Белизе. Там они смогли потанцевать с местными жителями, а на Ямайке герцогиня Кембриджкая покорила публику сначала надев лимонное платье, а потом представ в пышном бальном наряде изумрудного цвета. Уже второй день супруги находятся на Багамах. Там Кэтрин удивила поклонников тем, приняла участие в регате.

Даже проливной дождь не помешал ей насладится прогулкой по океанским волнам. Миддлтон облачилась в белое поло и мини-шорты цвета хаки. Ветровка, кепка и кроссовки дополнили ее спортивный лук.

Впервые за время прохождения карибского тура и второй раз за последнии 10 лет жена принца Уильяма появилась на публике в шортах, подчеркнув свои стройные ноги. К слову, стоят они примерно две с половиной тысячи рублей.

Также поклонники герцогини восхитились тем, что Миддлтон не скрывала озорного настроения. Она подбадривала спортивную команду громкими возгласами и позировала в дерзких позах. Сама герцогиня постоянно улыбалась. Регата доставила ей массу удовольствия.

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