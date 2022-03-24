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Меган Маркл утерла нос Кейт Миддлтон, дав сыну важную королевскую привилегию

Герцогиня Сассекская успела дать малышу Арчи то, чего лишился маленький принц Луи.

Меган Маркл утерла нос Кейт Миддлтон, дав сыну важную королевскую привилегию
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл стала женой принца Гарри в 2018 году. Тогда ее приняли британцы, а вот члены королевской семьи относились к герцогине Сассекской настороженно. Уже через год Меган родила первенца — малыша Арчи.

Второй раз герцогиня Сассекская стала мамой уже в США. Она родила дочку Лилибет. Пара отказалась исполнять королевские обязанности и покинула дворец, чтобы жить свободно.

Не раз в СМИ писали о противостоянии Маркл и Кейт Миддлтон, последняя является женой принца Уильяма. Ходили слухи, что и сами братья отдалились друг от друга. Недавно Кейт отправилась в тур по Центральной Америке.

Тогда стало известно, что ее младший сын Луи до сих пор не ездил за границу, хотя обычно такую королевскую привилегию дети получают еще в младенчестве. А вот Меган успела съездить в тур со своим сыном, когда ему было всего девять месяцев. Тогда с принцем Гарри они посетили Южную Африку.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи. Фото: Global Look Press

Так, ей удалось утереть нос Миддлтон только из-за того, что во время пандемии герцогиня Кембриджская почти не покидала дворец. Пара ездила лишь в Иорданию, куда поездка была запланирована до рождения малыша.

Принцу Луи уже три года, и, скорее всего, в скором времени он впервые отправится за границу. Отмечается, что Миддлтон и принц Уильям вернутся к привычному графику после завершения поездки по карибскому бассейну.

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Британская королевская семьяМеган МарклПринц АрчиПринц Гарри