Меган Маркл утерла нос Кейт Миддлтон, дав сыну важную королевскую привилегию

Меган Маркл стала женой принца Гарри в 2018 году. Тогда ее приняли британцы, а вот члены королевской семьи относились к герцогине Сассекской настороженно. Уже через год Меган родила первенца — малыша Арчи.

Второй раз герцогиня Сассекская стала мамой уже в США. Она родила дочку Лилибет. Пара отказалась исполнять королевские обязанности и покинула дворец, чтобы жить свободно.

Не раз в СМИ писали о противостоянии Маркл и Кейт Миддлтон, последняя является женой принца Уильяма. Ходили слухи, что и сами братья отдалились друг от друга. Недавно Кейт отправилась в тур по Центральной Америке.

Тогда стало известно, что ее младший сын Луи до сих пор не ездил за границу, хотя обычно такую королевскую привилегию дети получают еще в младенчестве. А вот Меган успела съездить в тур со своим сыном, когда ему было всего девять месяцев. Тогда с принцем Гарри они посетили Южную Африку.

Так, ей удалось утереть нос Миддлтон только из-за того, что во время пандемии герцогиня Кембриджская почти не покидала дворец. Пара ездила лишь в Иорданию, куда поездка была запланирована до рождения малыша.

Принцу Луи уже три года, и, скорее всего, в скором времени он впервые отправится за границу. Отмечается, что Миддлтон и принц Уильям вернутся к привычному графику после завершения поездки по карибскому бассейну.

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