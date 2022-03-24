«По-королевски роскошно»: Миддлтон в воздушном платье благородного цвета изумруда вышла в свет

Герцогиня Кембридская на торжественном ужине появилась в наряде британского бренда. Образ жены принца Уильяма произвел фурор. Его ценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Кейт Миддлтон уже много лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Они являются одной из самых крепких и гармоничных пар в Британии. Они успевают выполнять королевские обязанности.

Недавно королева Елизавета II предпочла переложить часть своих обязанностей на родных. Так на одной из праздничных церковных служб она не появилась. Зато для Миддлтон и принца Уильяма это еще одна возможность проявить себя.

Уже несколько дней герцог и герцогиня Кембриджские находятся в туре по Центральной Америке. Каждый раз Кэтрин появляется на публике в элегантных нарядах.

В Белизе она показала как платья, так и повседневные луки с брюками. На Ямайке Миддлтон уже несколько раз произвела фурор. Сначала она очаровала публику, сойдя с трапа самолета в струящемся платье лимонного цвета.

А вот 23 марта принц Уильям с женой появился на торжественном ужине. На этот раз герцогиня Кембриджская облачилась в пыщное воздушное платье с блестками. Наряд британского бренда Jenny Packham с кристалами и фатином выглядело так, что напомнило про королевские балы, на которых принято блистать в подобных образах.

Она уложила волосы в шикарную прическу и дополнила лук изумрудными драгоценностями, которые одолжила у самой королевы. Также на платье сверкали два особых знака отличия-ордена.

Публика осыпала комплиментами Миддлтон. Она стала главной героиней вечера. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Стиль New Look вернулся в моду вместе с модой на женственность и акцент на талии. Этот стиль подчеркивает хрупкость и утонченность женского силуэта. В вечернем изумрудном платье Jenny Packham Кейт Миддлтон выглядит по-королевски роскошно. Объемный волан усилил плечевой пояс и выравнил его с объемом бедер, что „подтянуло“ силуэт к эталону „песочные часы“. Фатин добавляет платью и всему образу воздуха и легкости, мерцание пайеток — нотку праздника, а драгоценный изумрудный оттенок зеленого — торжества и благородства. Гладкая прическа и умеренность в украшении и макияже делают яркий и эффектный образ элегантным. Кейт выглядит восхитительно и благородно, при этом она подчеркнула всю свою женскую красоту. В моду возвращается все природное, настоящее и гармоничное, что сделало зеленый цвет во всех его оттенках, самым модным и востребованным, несмотря на версии Институт цвета Pantone», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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