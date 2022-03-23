Акцент на тонкие щиколотки: Миддлтон в струящемся платье лимонного цвета появилась на Ямайке

Королевский тур герцога и герцогини Кембриджских в самом разгаре. На этот раз принц Уильям с женой оказался на острове. Кейт Миддлтон для такого случая выбрала яркий образ.

Кейт Миддлтон уже много лет исполняет королевские обязанности. Она с ними справляется легко. А вот жена принца Гарри Меган Маркл из-за большого внимания к себе уехала из Великобритании и теперь с мужем и детьми живет в США.

По этой причине Миддлтон снова завоевала любовь британцев. Принц Уильям с женой посещают праздники, парады и церковные службы.

Но вот уже несколько дней пара находится в туре по Центральной Америке. Они повторяют первую поездку королевы Елизаветы II. Супруги сначала посетили Белиз, где пообщались с местными жителями, смогли потанцевать, увидеть, как делают шоколад.

Они также побывали в джунглях. А вот 23 марта принц Уильям с возлюбленной прилетели на Ямайку. Уже в аэропорту Миддлтон очаровала присутствующих своим образом.

Герцогиня Кебриджская дефилировала в струящемся платье миди лимонной мимозы Roksand с бантом в области декольте.

Романтичный наряд придал ей стати и шика, хотя раньше она для таких поездок выбирала более консервативные луки. Образ завершили туфли Aquazurra, белый клатч Salvatore Ferragamo.

По слухам, браслет на ее руке — подарок принца Уильяма на ее 40-летие. Поклонники осыпали Миддлтон комплиментами в соцсетях. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Александра Ржевская.

«В этот раз для появления на публике герцогиня Кембриджская Кейт выбрала яркое словно солнце на Ямайке, платье длинной миди. ⁣⁣ Поскольку королевский этикет не предполагает экстравагантности в образе, герцогиня умело успокаивает яркий желтый цвет достаточно лаконичным фасоном платья и сдержанной прической. Летящий материал наряда придает легкости всему образу. А подчеркнутая строгим кроем линия плеч и выделенная талия создают просто идеальные пропорции фигуры.⁣⁣ Любимая деталь стиля Кейт — босоножки на высоком каблуке, которые подчеркивают стройные щиколотки, а белая сумка-клатч в тон элегантно дополняет образ⁣⁣ Важная особенность этого наряда — настроение которое мы считываем от него. Глядя на герцогиню мы чувствуем ее доброту и очарование, а образ выглядит настолько милым, что хочется сказать, что среди нас настоящая принцесса из сказок Уолта Диснея», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. также училась в школа Шоппинга и прошла курс «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Уже 2 года работает по профессии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!