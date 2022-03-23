«В таком же виде бомжую»: Рынска на пару с Собчак решила отказаться от мытья головы в поддержку горя

Между тем Ирина Хакамада настоятельно советовала людям прекратить истерику и развлечься.

Ксения Собчак в последнее время сильно удивляет публику своим неухоженным видом. Ведущая стала записывать видео из Израиля, куда спешно уехала вместе с сыном, без макияжа, с немытой и нечесаной головой, надев на себя буквально что под руку подвернулось.

Блогер Лена Миро считает, что жена Константина Богомолова за границей без визажистов и стилистов не способна за собой ухаживать.

Ксения Собчак извинилась публично за свой внешний вид, заявив, что не может себя взять в руки и привести в порядок из-за переживаний. Другая светская львица Божена Рынска поддержала подругу в комментариях личного блога ведущей.

«Как говорил Довлатов: «Советская власть не заслужила, чтобы я брился». Я в таком же виде бомжую, по той же причине», — написала Рынска.

Она, к слову, тоже улетела из России в Израиль.

Отметим, что Ирина Хакамада посоветовала своим подписчикам развлекаться, не стесняясь. Она уверена, что это важно для психологического состояния людей и их близких, которым нужна их поддержка.

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