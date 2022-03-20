«Все ограничения – в голове»: как стать сильным, рассказала Хакамада

Коуч не верит, что у человека может не хватать энергии на что-то.

Сейчас многие люди переживают не самые простые времена, жалуясь на стресс, нехватку сил и энергии. Однако Ирина Хакамада, известный коуч и автор книг, убеждена, что каждый может найти в себе силы, чтобы оправиться, встать на ноги вновь и даже увеличить свою энергию.

По словам звезды, нет человека без энергии, есть просто плохое настроение.

«Необходимо быть уверенным в том, что ваши потенциальные, эмоциональные, интеллектуальные и физические возможности неисчерпаемы. Вне зависимости от внешности, возраста, здоровья от рождения. Все ограничения только у вас в голове», — поделилась мудростью Ирина Хакамада в своем телеграм-канале.

Она считает, что особенно ярко это проявляется в момент падения «на дно от отчаяния». По наблюдениям знаменитости, почти каждый успешный человек, вспоминая прошлое, удивляется тому, как он смог все это совершить и преодолеть.

«От отчаяния и силы — у сильных. А сильным может стать каждый при условии, что любит жизнь и готов падать и вставать ради собственного процветания», — заметила Хакамада.

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