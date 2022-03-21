«Она тупо ничего не умеет»: Миро объяснила «замызганный» вид Собчак в Израиле

Ксения Собчак в последнее время появляется в своих шоу в неухоженным виде.

Внешность Ксении Собчак на ее последних видео из Израиля, мягко говоря, удивляет публику. О том, что она выглядит не лучшим образом, не написал только ленивый.

В своем телеграме ведущая отреагировала на эти публикации: «Не ужасно, а экономно». Тем самым еще больше раздосадовав аудиторию. «Неужели на шампунь и расческу денег нет? У нее-то!», «В смысле, экономно? Личного стилиста в Израиль тащить не стала?» — удивились пользователи Сети.

Блогер Елена Миро выдала в своем «ЖЖ» свою версию.

«Причина замызганного вида Собчак предельно ясна: она тупо ничего не умеет. <…> Да, я уже давно не убираю дом сама, и педикюр мне делают другие люди. Но я все это умею и, если надо, сделаю. Вообще без проблем. Еще и картину крестиком по схеме вышью (не шучу).

А Ксюшадь не умеет ничего. Она даже в экстренной ситуации обслужить себя, судя по всему, не может. Не удивлюсь, если за всю свою 40-летнюю жизнь эта тетка ни разу, простите, не постирала себе трусы и не вымыла за собой посуду.

Совершенно не приспособленная к жизни говорящая голова. Теперь еще и в колтунах», — прошлась по Собчак Миро.

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