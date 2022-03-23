«Надо переключаться!»: развлекаться сейчас не стыдно, это необходимо, заверила Хакамада

Многие россияне в настоящий момент стесняются устраивать вечеринки и просто радоваться жизни.

Известный коуч и писатель Ирина Хакамада посоветовала своим поклонникам не стыдиться того, что им хочется развлекаться и веселиться в эти непростые дни.

Она убеждена, что это необходимо для психологического здоровья людей, а также их окружения.

«Людям же не стыдно читать книги, смотреть кино, ходить на прогулки, заниматься спортом, общаться с друзьями. Это же не стыдно? Какая разница? Надо уметь переключаться, иначе не выживите! Может начаться невроз и это составит огромные проблемы для ваших близких. Подумайте о других. Спокойно веселитесь, если есть какой-то хороший повод», — сказала Ирина Хакамада.

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