В Грязи — замок с гектаром земли, а в Кесарии — вилла? В каких условиях Пугачева живет в Израиле

Алла Пугачева не смогла смолчать, узнав о том, что бульварная пресса муссирует тему ее эмиграции. Примадонна вышла на связь с поклонниками, развеяв все слухи и кривотолки. По словам артистки, она не собиралась эмигрировать. Жена шоумена Максима Галкина заверила, что обязательно вернется обратно, на родину. При этом Андрей Данилко, которому удалось лично поговорить с телеведущим, уточнил, что именитая чета проводит отпуск в Израиле.

Поговаривают, что Примадонна с мужем и восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой остановилась в небольшом городке Кесария. Там певица сняла трехэтажную виллу с бассейном. Алла Борисовна привыкла жить с комфортом. В деревне Грязь она оставила замок в средневековом стиле с кладовыми и гектаром земли. За домом пока приглядывает вышколенный персонал. У Примадонны есть и личный шофер, и охранники, и помощницы по дому, а также няня Оксана, которая занимается детьми.

Как пишут в прессе, со своей большой семьей Алла Пугачева едва ли могла бы довольствоваться съемом маленького дома. Когда Примадонна раньше приезжала в Кесарию, она арендовала большой особняк с четырнадцатью спальнями, панорамными окнами, собственным садом и домиком для прислуги.

Едва ли Алла Борисовна изменила своим вкусам и привычкам. Скорее всего, артистка поселилась в том же доме, что и раньше. Отдав предпочтение вилле с бассейном.

По материалам «Комсомольская правда», Woman.ru.

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