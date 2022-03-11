«Молодая няня Оксана тоже на вилле в Израиле?»: могла ли Пугачева «увезти» верную помощницу за границу

Примадонна буквально на днях вышла на связь с поклонниками, подтвердив, что она покинула Россию.

На днях Алла Пугачева впервые с 23 февраля вышла на связь с народом, опубликовав свежий пост в Instagram. Примадонна подтвердила, что она действительно находится за границей, но где именно, говорить не стала. Певица решила поставить все точки над «i» после слухов о том, что она якобы эмигрировала в Израиль. Также сообщалось, что с мужем-шоуменом Максимом Галкиным артистка сняла трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. На эту тему Примадонна говорить не стала, но зато уточнила, что обязательно вернется назад в Россию.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь, разберемся», — сообщила поклонникам Пугачева, дав понять, что она собирается приехать назад на родину.

В своем подмосковном замке в деревне Грязь Алла Борисовна оставила целый штат вышколенного персонала. За приусадебным участком присматривают охранники, а за домом — верные помощницы певицы. С собой за границу Примадонна могла «увезти» разве что молодую нянечку восьмилетних двойняшек Гарри и Лизы. Дети певицы очень привязаны к Оксане. К тому же кто-то же должен помогать Алле Борисовне с малышней.

«Молодая няня Оксана тоже на вилле в Израиле?», «Может, у нее там есть свой штат прислуги?», «Дети-то, небось, посторонних не примут, привыкли уже к одним и тем же лицам», «А няньку Гарри и Лизы позвали?», «Если и правда только отпуск, то и няня Оксана могла остаться в замке», — написали фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!