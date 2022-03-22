«Зайди вовнутрь, он не такой большой!»: как Пугачева описывала свой «средневековый» замок в Грязи

Особняк Примадонны окружает участок в один гектар земли. Здесь есть и сад с плодовыми деревьями, и теплицы с грядками.

Алла Пугачева с беседе с Олегом Меньшиковым в скромных тонах описала свой элитный замок в подмосковной деревне Грязь. Примадонна уточнила, что их с шоуменом Максимом Галкиным дом только со стороны кажется таким огромным, а внутри он компактный и очень функциональный. Пара использует каждую комнатку, вплоть до кладовой. У всех есть отдельная спальня: у двойняшек Гарри и Лизы, у внуков певицы — Клавы и Дени, у Кристины Орбакайте, и даже у самой Примадонны с Галкиным. Артистка с молодости привыкла спать в своих личных апартаментах.

Особняк Аллы Пугачевой с башенками и гаргульями у парадной не иначе, как замком и не назовешь! Хотя такой дизайн, как говорила певица, ей изначально был неблизок. Эта идея принадлежит мужу артистки шоумену Максиму Галкину.

Кстати, к дому Примадонны примыкает участок в один гектар земли. Эта территория разбита на несколько зон: тут есть и сад с плодовыми деревьями, и оранжерея, и парники с теплицами. Особое место отвели под террасу с садовой мебелью.

Максим Галкин также оставил место и для бассейна в китайском стиле с золотым дракончиком на дне. Двойняшки Гарри и Лиза любят поплавать и понырять. Также в замке в средневековом стиле есть творческая мастерская со сценой. Здесь Алла Борисовна устраивает тематические вечера для звездных гостей.

«Дом выстроен в стиле замка внешне… Ты зайди вовнутрь (обращается к Олегу Меньшикову. — Прим. ред.), он не такой большой. Дом настолько хорош функционально: для Лизы, для Гарика, для Клавы, для Кристины — комнаты считаю. Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю, и так всю жизнь! Гостевая, для Денички… и все, ну и внизу маленькая сцена-студия… Но вот эти гаргульи у входа!!! Я их боялась», — так описывала в интервью свой замок Пугачева.

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