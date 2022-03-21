Новости шоу-бизнеса: Моисеев отписал апартаменты Орбакайте, Подольская уехала из Москвы, Овечкин оказался в непростой ситуации

Эти и другие популярные новости из мира звезд за 20 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

В последнее время Борис Моисеев ведет затворнический образ жизни. А накануне стало известно, что артист отписал свои апартаменты в Юрмале Кристине Орбакайте. Стоимость жилья внушительная – 200 тысяч евро.

Тем временем, играющий за океаном российский хоккеист Александр Овечкин попал в непростую ситуацию, а Наталья Подольская вслед за Никитой Пресняковым уехала из Москвы. Все вместе они отдыхают в Сочи.

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Борис Моисеев отписал квартиру Кристине Орбакайте

Еще в 2015-м Борис Моисеев ушел со сцены. Артист перенес несколько инсультов и теперь ведет затворнический образ жизни. Накануне стало известно, что свои апартаменты в Юрмале за 200 тысяч евро, а это почти 24 млн рублей, он переписал на Кристину Орбакайте.

Со старшей дочкой Аллы Пугачевой Борис Моисеев дружит много лет.

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Наталья Подольская уехала из Москвы

Певица Наталья Подольская уехала из Москвы вслед за пасынком Никитой Пресняковым. Внук Примадонны со своей женой Аленой Красновой и друзьями в эти дни отдыхает в Сочи.

Они остановились на одном курорте. Наталья Прилетела на юг России с детьми. Сопровождает ли их Владимир Пресняков-младший пока неизвестно.

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Кто может скрываться под маской Малыша в «Маске»

Любимое миллионами шоу «Маска», которое показывает НТВ, в самом разгаре. Суть проекта в том, что члены жюри и зрители угадывают, кто из звезд скрывается под той или иной маской участника.

Преподаватель по вокалу Владимир Брилев, считает, что в образе Малыша может быть Руслан Алехно или Алексей Гоман.

«У меня есть две четкие кандидатуры, которые могут скрываться в маске Малыша. У этого артиста чуть завышенные позиции на пиано верхних нот и, при этом, мощный, брутальный низ. Поэтому это либо Алексей Гоман, либо Руслан Алехно», — сказал Брилев.

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Александр Овечкин оказался в непростой ситуации

Много лет российский нападающий Александр Овечкин играет в НХЛ. Накануне стало известно, что в одном из регулярных матчей чемпионата его освистали трибуны.

Менеджер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Макллелан признал, что на российского хоккеиста Александра Овечкина в последний месяц оказывается невероятное давление.

«Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в городе. Его семья выросла здесь, его дети родились в Вашингтоне. Из-за своего статуса он оказался в сложной ситуации, к которой оказался не готов», — сказал Макллелан.

Стал известен диагноз Димы Билана

Накануне Дима Билан перенес операцию. Тяжелым недугом артист страдает с 12 лет, а в последнее время он все чаще давал о себе знать. Именно поэтому 40-летний певец решился на кардинальные меры.

Диагноз Билан открыто не называет, но журналисты НТВ провели свое расследование и выяснили, что, скорее всего, у Дима была язва желудка, камни в желчном пузыре или полип.

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