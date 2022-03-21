Новости шоу-бизнеса: Моисеев отписал апартаменты Орбакайте, Подольская уехала из Москвы, Овечкин оказался в непростой ситуации

В последнее время Борис Моисеев ведет затворнический образ жизни. А накануне стало известно, что артист отписал свои апартаменты в Юрмале Кристине Орбакайте. Стоимость жилья внушительная – 200 тысяч евро.
Тем временем, играющий за океаном российский хоккеист Александр Овечкин попал в непростую ситуацию, а Наталья Подольская вслед за Никитой Пресняковым уехала из Москвы. Все вместе они отдыхают в Сочи.
Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.
Борис Моисеев отписал квартиру Кристине Орбакайте
Еще в 2015-м Борис Моисеев ушел со сцены. Артист перенес несколько инсультов и теперь ведет затворнический образ жизни. Накануне стало известно, что свои апартаменты в Юрмале за 200 тысяч евро, а это почти 24 млн рублей, он переписал на Кристину Орбакайте.
Со старшей дочкой Аллы Пугачевой Борис Моисеев дружит много лет.
Наталья Подольская уехала из Москвы
Певица Наталья Подольская уехала из Москвы вслед за пасынком Никитой Пресняковым. Внук Примадонны со своей женой Аленой Красновой и друзьями в эти дни отдыхает в Сочи.
Они остановились на одном курорте. Наталья Прилетела на юг России с детьми. Сопровождает ли их Владимир Пресняков-младший пока неизвестно.
Кто может скрываться под маской Малыша в «Маске»
Любимое миллионами шоу «Маска», которое показывает НТВ, в самом разгаре. Суть проекта в том, что члены жюри и зрители угадывают, кто из звезд скрывается под той или иной маской участника.
Преподаватель по вокалу Владимир Брилев, считает, что в образе Малыша может быть Руслан Алехно или Алексей Гоман.
«У меня есть две четкие кандидатуры, которые могут скрываться в маске Малыша. У этого артиста чуть завышенные позиции на пиано верхних нот и, при этом, мощный, брутальный низ. Поэтому это либо Алексей Гоман, либо Руслан Алехно», — сказал Брилев.
Александр Овечкин оказался в непростой ситуации
Много лет российский нападающий Александр Овечкин играет в НХЛ. Накануне стало известно, что в одном из регулярных матчей чемпионата его освистали трибуны.
Менеджер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Макллелан признал, что на российского хоккеиста Александра Овечкина в последний месяц оказывается невероятное давление.
«Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в городе. Его семья выросла здесь, его дети родились в Вашингтоне. Из-за своего статуса он оказался в сложной ситуации, к которой оказался не готов», — сказал Макллелан.
Стал известен диагноз Димы Билана
Накануне Дима Билан перенес операцию. Тяжелым недугом артист страдает с 12 лет, а в последнее время он все чаще давал о себе знать. Именно поэтому 40-летний певец решился на кардинальные меры.
Диагноз Билан открыто не называет, но журналисты НТВ провели свое расследование и выяснили, что, скорее всего, у Дима была язва желудка, камни в желчном пузыре или полип.
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