«Он оказался в сложной ситуации, к которой не готов»»: менеджер «Вашингтона» — об Овечкине

По словам Брайана Макллелана, российский хоккеист всегда был лицом франшизы и лицом хоккея в городе.

Менеджер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Макллелан признал, что на российского хоккеиста Александра Овечкина в последний месяц оказывается невероятное давление.

«Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в городе. Его семья выросла здесь, его дети родились в Вашингтоне. Из-за своего статуса он оказался в сложной ситуации, к которой оказался не готов». Брайан Макллелан

Как заметил Макллелан, все российские хоккеисты в НХЛ оказались в крайне затруднительной ситуации. Многие американцы хотят, чтобы они имели политическое мнение в любом случае. При этом россияне пытаются сделать так, чтобы их мнение устроило и россиян, и американцев, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что все клубы НХЛ перестали приводить на пресс-конференции после матчей российских хоккеистов. Это сделано для того, чтобы избежать провокационных вопросов от журналистов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.