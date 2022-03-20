Как выбрать модную рубашку: советы звездного стилиста
Видео
Самая вкусная и быстрая паста
Видео

Стоимость квартиры двести тысяч евро: Моисеев отписал свои апартаменты в Юрмале Орбакайте

Музыкант давно дружит с дочерью Аллы Пугачевой.

Стоимость квартиры двести тысяч евро: Моисеев отписал свои апартаменты в Юрмале Орбакайте
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Певица и актриса, дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, получила поистине королевский подарок от давнего друга семьи музыканта Бориса Моисеева. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Оказывается, Моисеев в завещании отписал Кристине Орбакайте свои апартаменты в латвийской Юрмале. На сегодняшний день их стоимость оценивается в двести тысяч евро. Это почти 24 миллиона рублей.

«Этот человек провел со мной много прекрасных дней. На гастролях путешествовала с ним, когда была подростком».

Кристина Орбакайте
Квартира Бориса Моисеева
Квартира Бориса Моисеева. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Напомним, что Борису Моисееву в начале марта исполнилось 68 лет. Он уже давно не появляется на публике.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Борис МоисеевКристина ОрбакайтеЛатвияПрограмма "Ты не поверишь!"Юрмала