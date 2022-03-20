Стоимость квартиры двести тысяч евро: Моисеев отписал свои апартаменты в Юрмале Орбакайте

Певица и актриса, дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, получила поистине королевский подарок от давнего друга семьи музыканта Бориса Моисеева. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Оказывается, Моисеев в завещании отписал Кристине Орбакайте свои апартаменты в латвийской Юрмале. На сегодняшний день их стоимость оценивается в двести тысяч евро. Это почти 24 миллиона рублей.
«Этот человек провел со мной много прекрасных дней. На гастролях путешествовала с ним, когда была подростком».
Напомним, что Борису Моисееву в начале марта исполнилось 68 лет. Он уже давно не появляется на публике.
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