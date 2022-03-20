Неожиданное разоблачение в шоу «Маска»: кем может оказаться Малыш

На НТВ состоялась долгожданная премьера шоу «Маска». Суть проекта в том, что артисты надевают костюмы разных персонажей, а жюри и зрители должны угадать – кто перед ними выступает.

По традиции, журналисты Teleprogramma.pro попросили певца и педагога по вокалу Владимира Брилева послушать выступление Малыша и предположить – кто скрывается от нас в этом костюме.

«У меня есть две четкие кандидатуры, которые могут скрываться в маске Малыша. У этого артиста чуть завышенные позиции на пиано верхних нот и, при этом, мощный, брутальный низ. Поэтому это либо Алексей Гоман, либо Руслан Алехно. У Гомана полетный, легкий звук в середине диапазона и на верхушках. То есть он умеет красиво расщеплять ноты. Алехно тоже за последнее время показал, что очень многое может. Это кто-то из них», — отметил наш эксперт.

Кстати, а вот подсказки про Малыша, которые он говорил со сцены:

Не москвич;

Не ровесник Филиппа Киркорова;

Пользуется оглушительным успехом у женщин, они готовы носить его на руках;

Он может даже не петь, а просто поползать по сцене – все будут умиляться тому, что он делает;

Может говорить все, что угодно;

Ни разу не был на конкурсах;

Был в Самаре;

Родился в СССР.

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