Тоже рванули из Москвы: Подольская оказалась на одном курорте с внуком Пугачевой

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил позаниматься фрирайдом в горах Сочи и рванул с друзьями на горнолыжный курорт «Роза Хутор».

Как рассказал музыкант, он осуществил свою давнюю мечту, просто очень долго никак не мог собрать в кучу своих приятелей. И наконец-то ему это удалось.

Опыт катания по пухляку весьма впечатлил сына Кристины Орбакайте и Никиты Преснякова.

«Это один из лучших дней в моей жизни!» — написал в своем телеграм-канале артист.

Теперь вслед за ним на «Роза Хутор» приехала певица Наталья Подольская с детьми. Сопровождает ли ее муж Владимир Пресняков, звезда пока не сообщала публике. Но показала роскошные виды на горы из номера отеля.

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