«И я буду грустить»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров интригует перед новым выпуском шоу

Популярный шоумен Вячеслав Макаров признался, что сожалеет по поводу ухода из проекта очередного участника.

В это воскресенье, 20 марта, на НТВ выйдет в эфир уже шестой по счету выпуск самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

В его финале телезрители увидят разоблачение пятого по счету участника. Кто им станет, узнаем в это воскресенье ближе к полуночи.

Ну а пока ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров решил добавить интриги в и без того захватывающее зрелище. Он сообщил в микроблоге, что разоблачение шестого выпуска будет очень неожиданным.

«Кто-то сегодня снимет маску, и я буду грустить, ведь песня будет исполнена великолепно. Вы точно удивитесь», — написал в соцсети Вячеслав Макаров.

Напомним, к этому дню в шоу «Маска» остались десять из четырнадцати участников. Четверых уже разоблачили. Проект покинули Пес, Павлин, Лошадь и Джокер.

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