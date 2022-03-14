Валерия в асимметричном платье оттенка брусники подчеркнула тонкую талию на шоу «Маска»

Самый охраняемый проект телеканала НТВ — шоу «Маска» очень популярен у телезрителей.

Им нравится наблюдать за событиями проекта — и тем, что происходит на сцене, и тем, как члены жюри пытаются разгадать, кто же прячется под масками.

Судьи проекта тоже любят удивлять поклонников. Особенно это касается прекрасной части жюри — певицы Валерии и Регины Тодоренко. Всякий раз появляясь на экране они поражают и восхищают публику своими нарядами.

Так, певица Валерия в пятом выпуске шоу «Маска» предстала в роскошном платье насыщенного брусничного оттенка.

Наряд вокалистки подчеркивал ее хрупкую талию и изящную фигуру. Платье асимметричное с одним пышным рукавом и ниспадающими воланами на юбке.

Одно плечо и руку Валерии наряд оставил открытыми. В качестве украшения Валерия выбрала массивное колье с кулоном в виде сердца.

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