«Это моя версия!»: Валерия возмутилась попыткой Киркорова присвоить себе ее заслуги на шоу «Маска»

Члены жюри проекта Валерия и Филипп Киркоров поспорили после выступления Пончика.

Участник шоу «Маска» в костюме Пончика считается самым хлебосольным на популярном проекте НТВ.

Перед каждым своим выступлением Пончик угощает членов жюри пончиками. В пятом выпуске шоу Пончик пел песню «Москва златоглавая», а судьи в это время не только слушали, но и лакомились.

Правда, после выступления между Валерией и Филиппом Киркоровым вспыхнула небольшая ссора.

«Я знаю, кто там!» — произнес Филипп Киркоров. «Ну скажи честно, что это я тебе сказала только что!» — вставила певица Валерия. «Нет, — покачал головой Киркоров. — Это моя версия». «Как это? — возмутилась Валерия. — Хорошо, что у нас все снимается!» «Это моя версия, она абсолютно верна. Так зажигать может только одна женщина. Это — Наргиз Закирова», — уверенно заявил Филипп Киркоров.

Напомним, в пятом выпуске «Маски» был разоблачен четвертый участник — Джокер.

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