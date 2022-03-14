«Это моя версия!»: Валерия возмутилась попыткой Киркорова присвоить себе ее заслуги на шоу «Маска»

Участник шоу «Маска» в костюме Пончика считается самым хлебосольным на популярном проекте НТВ.
Перед каждым своим выступлением Пончик угощает членов жюри пончиками. В пятом выпуске шоу Пончик пел песню «Москва златоглавая», а судьи в это время не только слушали, но и лакомились.
Правда, после выступления между Валерией и Филиппом Киркоровым вспыхнула небольшая ссора.
«Я знаю, кто там!» — произнес Филипп Киркоров.
«Ну скажи честно, что это я тебе сказала только что!» — вставила певица Валерия.
«Нет, — покачал головой Киркоров. — Это моя версия».
«Как это? — возмутилась Валерия. — Хорошо, что у нас все снимается!»
«Это моя версия, она абсолютно верна. Так зажигать может только одна женщина. Это — Наргиз Закирова», — уверенно заявил Филипп Киркоров.
Напомним, в пятом выпуске «Маски» был разоблачен четвертый участник — Джокер.
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