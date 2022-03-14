Как облегчить жизнь с помощью гаджетов
Видео
Как приготовить мексиканскую закуску гуакамоле
Видео

«Это моя версия!»: Валерия возмутилась попыткой Киркорова присвоить себе ее заслуги на шоу «Маска»

Члены жюри проекта Валерия и Филипп Киркоров поспорили после выступления Пончика.

«Это моя версия!»: Валерия возмутилась попыткой Киркорова присвоить себе ее заслуги на шоу «Маска»
Члены жюри «Маски» Валерия и Филипп Киркоров. Фото: PR НТВ

Участник шоу «Маска» в костюме Пончика считается самым хлебосольным на популярном проекте НТВ.

Перед каждым своим выступлением Пончик угощает членов жюри пончиками. В пятом выпуске шоу Пончик пел песню «Москва златоглавая», а судьи в это время не только слушали, но и лакомились.

Правда, после выступления между Валерией и Филиппом Киркоровым вспыхнула небольшая ссора.

«Я знаю, кто там!» — произнес Филипп Киркоров.

«Ну скажи честно, что это я тебе сказала только что!» — вставила певица Валерия.

«Нет, — покачал головой Киркоров. — Это моя версия».

«Как это? — возмутилась Валерия. — Хорошо, что у нас все снимается!»

«Это моя версия, она абсолютно верна. Так зажигать может только одна женщина. Это — Наргиз Закирова», — уверенно заявил Филипп Киркоров.

Напомним, в пятом выпуске «Маски» был разоблачен четвертый участник — Джокер.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Маска-3»«Маска»ВалерияКанал НТВТретий сезон «Маски»Филипп Киркоров