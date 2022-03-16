«Маска»: поклонники шоу разочарованы разоблачением Джокера

На телеканале НТВ идет третий сезон самого засекреченного проекта — шоу «Маска». События, которые разворачиваются на экране каждое воскресенье, поклонники шоу обсуждают в течении недели, делясь своим мнением в социальных сетях.

Вот и сейчас в телеграм-канале шоу «Маска» телезрители высказываются по поводу ухода с проекта Джокера.

На вопрос модератов канала, чье же выступление в пятом выпуске им понравилось больше всего, поклонники уверяют, что именно Джокера.

«Джокер! Зачем выгнали?», «Это вообще что-то», «Джокер — огонь», «Жаль, конечно, что открыли Джокера, самая кайфовая музыка была у него на выход и заход, пришлось искать эту мелодию, теперь она у меня везде, даже дети выучили название и Алису просят включить», — высказались в Сети.

Напомним, в маске Джокера на шоу «Маска» выступал солист группы HammAli & Navai Наваи Бакиров.

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