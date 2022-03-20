«А на колени-то зачем?»: Садальский показал редкий кадр, как Собчак нагло заигрывает с Зеленским

Десять лет назад Ксения Собчак тоже хотела стать президентом.

Актер Стас Садальский нашел редкие архивные кадры с Ксенией Собчак и Владимиром Зеленским в пору их юности. На тот момент президент Украины был еще обычным комиком.

Журналистка уселась будущему главе государства на колени и кокетничала с ним. Зеленский не возражал и веселился вместе со всеми.

«Как бы назвали эту сценку?» — спросил своих фолловеров в телеграм-канале Садальский.

«Ямщик, не гони лошадей», «А на колени-то зачем?», «Два комика», «Родная кровь», «Высокие! Высокие отношения!» — написали люди в комментариях.

Отметим, что Владимир Зеленский прежде, чем стать президентом построил карьеру КВН-щика, артистка и юмориста. Ксения Собчак тоже пробовала свои силы в актерском ремесле, а также баллотировалась в президенты в 2012 году.

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