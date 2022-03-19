«Отличный способ выглядеть хорошо»: Ксения Собчак рассказала, зачем на самом деле вышла замуж за Константина Богомолова

Бывшая жена актера Максима Виторгана – Ксения Собчак – поделится тайнами своей личной жизни в рамках нового проекта на канале «Муз-ТВ».

Документальный фильм «Давай разженимся» расскажет о самых громких расставаниях в шоу-бизнесе. Одной из героинь киноленты стала Ксения Собчак.

В 2019 году телеведущая потрясла социальные сети кадрами со своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Собчак и Богомолов прокатились на катафалке и устроили настоящий перфоманс в день своего бракосочетания.

Что предшествовало свадьбе Собчак с новым возлюбленным и была ли драка между Богомоловым и Виторганом, расскажет новый фильм «Муз-ТВ».

Зрители музыкального канала увидят эксклюзивные кадры громкой свадьбы звезд. А также станет понятно, почему Ксения променяла актера на режиссера.

«Молодой новый муж отличный способ выглядеть хорошо!», – рассказала Ксения Собчак в фильме для канала «Муз-ТВ».

Документальное расследование «Давай разженимся» появится в эфире в субботу, 19 марта, в 16.00 на канале «Муз-ТВ».

Напомним, ранее муж Ксении Собчак опроверг слухи о воссоединении с журналисткой. По словам Константина Богомолова, его жена остается в Израиле.

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