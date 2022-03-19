«Не ужасно, а экономно»: Ксения Собчак объяснилась за свой неряшливый вид в последних выпусках

Подписчики в последнее время обращают внимание на изменившуюся внешность светской львицы.

Телеведущая и популярная светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» ответила одной из своих подписчиц по поводу заметно изменившегося в последнее время внешнего вида.

«Обратите внимание, как ужасно выглядит Собчак в своих последних трех выпусках. Очевидно, она знает уже что-то, чего не знаем мы», — заявила подписчица.

«Не ужасно, а экономно». Ксения Собчак

Ранее популярный блогер Лена Миро также обращала внимание на внешний вид Ксении Собчак. Ей, в частности, показалась, что светская львица не моет голову. «Тамада в состоянии жутчайшего стресса», — говорила про Собчак Миро.

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