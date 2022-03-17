«Приключения начинаются»: невестка Орбакайте в ультрамодном бомбере предстала с внуком Пугачевой в Сочи

Никита Пресняков признался, что давно мечтал о такой поездке.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Примечательно, что он пошел по ее стопам. Внук Аллы Пугачевой стал певцом и актером. В прошлом году он начал выступать в театре.

Уже длительное время рядом с ним находится возлюбленная Алена Краснова. Недавно избранница звезды отпраздновала день рождения. Пара любит проводить время с друзьями.

17 марта Пресняков отправился в путешествие с женой. Они прилетели в Сочи. Влюбленные собрали друзей, чтобы с ними провести отпуск. В соцсети пара поделилась трогательным фото с Красной Поляны.

Алена предстала в молочных джоггерах, топе и черном укороченном бомбере. Супруги поцеловались на камеру. Никита предстал в наряде в спортивном стиле. А потом пара устроила застолье. Они отметили начало отдыха.

«Давно запланированная Сочифорния. Блин, как я люблю Сочи, ну понятное дело, я бордер и скейтер, но тут атмосфера и вайб прям мой! Как же долго мы планировали эту поездку! И впервые наконец поехали кататься компанией! Я мечтал об этом с подросткового образа. Никак не мог собрать ребят. Короче, приключения начинаются», — поделился внук Примадонны.

Поклонники восхитились дружной компанией. Многие осыпали комплиментами невестку Орбакайте. «Какие классные», «Никита крутой», «Вы идеальная пара», «Вот это поездка», «Ну все, ждем видосы», «Хорошего отдыха», — стали писать пользователи Сети.

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