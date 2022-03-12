«В стиле 90-х»: невестка Орбакайте в леопардовой блузке и кожаном плаще устроила вечеринку

Алена Краснова устроила праздник по случаю юбилея. Она решила отметить 25-летие отдельно от родных.

Алена Краснова является моделью. Вот уже около пяти лет она счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Примечательно, что влюбленные в свое время устроили пышную свадьбу, на которой были звездные родные.

Алла Пугачева поздравляла внука. Была растрогана и Кристина Орбакайте. Теперь влюбленные живут в квартире, которую подарила Примадонна. Они любят собирать друзей на бывшей даче певицы у реки Истра.

Недавно Алена отметила день рождения. С мужем и родными она посидела в ресторане. А вот спустя почти неделю именинница решила отпраздновать юбилей с друзьями. По случаю 25-летия она закатила вечеринку в стиле 90-х.

На празднике невестка Орбакайте появилась в леопардовой блузке и мини-юбке. Лук дополнял кожаный плащ. Никита был вместе с возлюбленной. Он оделся с ней в одном стиле.

«Давно хотела день рождения в стиле 90-х», — прокомментировали пост подписчики.

Пара много танцевала и веселилась. Многие друзья осыпали их комплиментами. К слову, все выдержали дресс-код. Поклонники тоже пришли в восторг от праздника.

«Какие вы классные», «Очень милые», «Алена, тебе все идет», «Ты была бы самой модно», «Просто крутые», «Выглядите очень стильно», «Я тащусь от вашей пары», — прокомментировали пост подписчики.

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