Хит этой зимы: Боня в укороченном бомбере и белоснежных сапогах поехала в Санкт-Мориц

Бывшая звезда «Дома-2» похвасталась тем, сколько нарядов взяла с собой на горнолыжный курорт.

Виктория Боня является известной светской львицей. Она раньше участвовала в шоу «Дом-2». Боня стала знаменитой в одной время с Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой.

Но если она первое время строила карьеру телеведущей, то потом уехала жить в Монако. Теперь Виктория является бьюти-блогером, а также создала свой бренд одежды и косметики. Она растит дочку Анджелину и много путешествует.

Недавно Боня вместе с женихом, чье имя скрывает, провела время в Москве. А вот домой она вернулась всего на несколько часов. Светская львица сразу начала собираться в поездку.

Она показала, что приготовила дубленку с мехом и стеганое пальто. Сама Виктория облачилась в укороченный бомбер черного цвета и лосины. Лук дополнили белоснежные сапоги на тракторной подошве.

«А я поехала в Санкт-Мориц, кататься на лыжах в купальнике», — похвасталась звезда.

Многие одарили комплиментами Боню. Поклонники отметили, что она выглядит счастливой. Многие осыпали звезду комплиментами. «Какая хорошенькая», «Классно выглядите», «Ой, такой миниатюрый пуховик», «Круто выглядите, прям слов нет», «Виктория, как вы вдохновляете», «Красоточка», «Сапоги смотрятся бомбически», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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