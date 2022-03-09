Собралась родня: невестка Орбакайте в мини-платье на запах отметила юбилей с внуком Пугачевой

Алена Краснова устроила праздничный ужин в ресторане с родителями и своим мужем Никитой Пресняковым.

Кристина Орбакайте является не только певицей, но и многодетной мамой. Она растит дочку Клавдию. А от прошлых отношений у нее есть сыновья: Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Старший наследник звезды в прошлом году отметил 30-летие. Он давно счастлив в браке с Аленой Красновой, которая строит карьеру модели. Влюбленные неразлучны и много путешествуют. Недавно они отдохнули в США.

8 марта в их семье двойной праздник. Невестка Орбакайте отмечает Международный женский день и свой день рождения. По такому случаю она решила нарядиться.

Алена покрасовалась в кукольном платье на запах цвета фуксии с поясом. Наряд подчеркнул ее тонкую талию, а рукава-буфы придали воздушности. Жена Преснякова устроила ужин в ресторане, где была не только с мужем, но и родными- мамой и папой.

В честь 25-летия Краснова не стала закатывать вечеринку. Официант ей принес пирожное со свечкой. Она радостью задула огонек и загадала желание.

«Семья», — написала именинница.

Поклонники поздравили ее с юбилеем и осыпали комплиментами. «Какая красива», «Просто чудо», «Ох, вот это девушка», «Вы украшение вечера», «Такая молодая!», «Чудесная семья у вас», «Просто приятно смотреть», «Платье вас украсило», «Как вам идет такой цвет», «Безумно хороша», «Никите повезло», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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