«Сегодня на строгом»: Муцениеце в стильном пальто с широким воротником похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Она успела получить известность благодаря сериалу «Закрытая школа», а потом также снялась в картинах «Тобол», «Честный развод».

Длительное время актриса была в браке с Павлом Прилучным, но они расстались. Примечательно, что звезда уже два года состоит в разводе. Поклонники заметили, что она похорошела. Сама артистка хвасталась, что похудела.

В последнее время Агата много времени уделяет детям. Для прогулок она облачается в куртки и пуховики. Актриса любит спортивный стиль. А вот 16 марта она отправилась на встречу.

На этот раз бывшая жена Прилучного похвасталась своим лифтолуком. Она отметилась в черном длинном пальто с широким воротником. Свитер с широким воротом дополнил образ. Муцениеце сделала высокий пучок. К слову, такие пальто в тренде.

«Сегодня на строгом», — заявила она.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что без макияжа она еще более милая. «Вам все идет», «Какая вы красивая», «Единственная звезда, кому без макияжа так хорошо», «Пальто шикарное», «И не скажешь, что мама двоих детей», «Ну слов нет, какая вы красотка», «Очень нравится вами любоваться», «Агата, вы вдохновение», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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